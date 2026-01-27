27.01.2026 14:17:38

Konsumflaute bremst Intersport-Händler aus

HEILBRONN (dpa-AFX) - Die anhaltende Konsumflaute in Deutschland bremst den Sporthändlerverbund Intersport weiter aus. Der Außenumsatz der rund 700 angeschlossenen Händlerinnen und Händler lag im Geschäftsjahr 2024/25 bei 3,46 Milliarden Euro - und damit auf Vorjahresniveau, wie das Unternehmen mitteilte. Im Vergleich zum Umsatzrekord 2022/23 beträgt das Minus gut ein Prozent. Das Geschäftsjahr von Intersport Deutschland dauert wie bei vielen anderen Handelsunternehmen von Anfang Oktober bis Ende September.

Damit blieb Intersport hinter den eigenen Erwartungen zurück: Vor einem Jahr war Vorstandsvorsitzender Alexander von Preen noch von einem Wachstum ausgegangen. Nun entwickelte sich Intersport sogar etwas schlechter als der gesamte Markt. Als Gründe für die Entwicklung nannte Intersport neben der Konsumzurückhaltung unter anderem schwierige Marktbedingungen, die schwache Konjunktur und einen intensiven Wettbewerb.

Trotz des schwierigen Umfelds habe man ein sehr gutes Ergebnis erzielt, sagte Finanzchef Thomas Storck. Diese liege auch über dem des Vorjahrs. Konkretere Gewinnzahlen nennt der genossenschaftliche Einkaufsverbund nicht. Für das laufende Geschäftsjahr gab sich von Preen zuversichtlich: "Wir glauben an ein gutes Jahr 2026". Das liege auch daran, dass es viele Events gebe, darunter die Olympischen Winterspiele und die Fußball-Weltmeisterschaft der Herren.

Intersport setzt Expansionskurs fort

Intersport ist nach eigenen Angaben Deutschlands größte Sporthändlergruppe. Ihr gehörten zuletzt bundesweit rund 700 Händler mit gut 1.400 Geschäften an. Davon firmieren mehr als 400 auch unter dem Namen. An seinen langfristigen Zielen hält Intersport fest: Bis zum Jahr 2030 will der Verbund seinen Umsatz im Tagesgeschäft und durch Zukäufe auf etwa sechs Milliarden Euro steigern - und damit auf einen erwarteten Marktanteil von gut 30 Prozent.

Um das zu erreichen, peilt das Management im Durchschnitt ein Wachstum von mehr als fünf Prozent pro Jahr an. Bis 2030 sollen daher mindestens 100 neue Geschäfte in Deutschland dazukommen. Darunter sehr große Läden, die sich eher an Familien und jene Kunden richten, die besonders auf den Preis achten. Seit 2023 wurden demnach insgesamt 56 neue Geschäfte eröffnet. Intersport-Chef von Preen ist sich sicher: "Wir werden mehr als 100 schaffen"./jwe/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische sowie Aktienmarkt zieht am Dienstag an, wohingegen der deutsche Leitindex nur auf der Stelle tritt. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Dienstag Zuwächse.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen