Konzernergebnis zum 31. Dezember 2023 genehmigt, starke Margenausweitung und Liquiditätsüberschuss von 601 Millionen Euro, Aktienrückkaufprogramm von 500 Millionen Euro

Der Verwaltungsrat von Nexi S.p.A. hat am 6. März die konsolidierten Finanzergebnisse der Gruppe zum 31. Dezember 2023 genehmigt.

"2023 haben wir unseren Wachstumskurs in allen Regionen fortgesetzt, unsere Margen weiter erhöht und die Cash-Generierung deutlich beschleunigt. Darüber hinaus haben wir weitere Fortschritte bei der Produktinnovation, der Modernisierung unserer technologischen Plattformen, der Stärkung unserer Kompetenzen und der Integration unserer Organisation gemacht, was uns erlaubt, die Effizienz und die Synergien weiter zu beschleunigen", kommentierte Paolo Bertoluzzo, CEO der Nexi Group. "Trotz der immer noch unsicheren makroökonomischen Aussichten gehen wir davon aus, dass wir unsere Margen weiter ausbauen und die Cash-Generierung deutlich steigern können, um mittelfristig wieder höhere Umsätze zu erzielen, auch dank neuer Wachstumstreiber wie eCommerce, Deutschland und Spanien, das wir kürzlich übernommen haben. Angesichts dieser Aussichten treten wir in Bezug auf die Kapitalallokation in eine neue Phase ein: Wir haben beschlossen, den Prozess der Kapitalrückgabe an unsere Aktionäre einzuleiten, während wir gleichzeitig den kontinuierlichen Abbau der finanziellen Verschuldung fortsetzen und die Investitionen in die organische Entwicklung des Unternehmens aufrechterhalten. Aus diesem Grund werden wir der Hauptversammlung der Aktionäre vorschlagen, ein umfangreiches Rückkaufprogramm zu starten, in der Überzeugung, dass dies in dieser Phase der effektivste Weg ist, um Werte für unsere Aktionäre zu schaffen. Dieser Fortschritt ist dank des anhaltenden Vertrauens unserer Kunden, der Unterstützung unserer Partner und des außerordentlichen Beitrags der Mitarbeiter von Nexi möglich."

Wichtigste konsolidierte Finanzmanagementergebnisse 1

Im GJ23 erzielte der Konzern einen Umsatz von 3.361,7 Mio. €, +7,0% gegenüber dem GJ22, und ein EBITDA von 1.751,8 Mio. €, +10,0% gegenüber dem GJ22. Die EBITDA-Marge lag bei 52%, ein Anstieg um 146 Basispunkte gegenüber dem GJ22, auch dank der zunehmenden Effizienzsteigerungen und Synergien, die durch die Integration des Konzerns erzielt wurden.

Der Umsatz im 4. Quartal 23 erreichte 912,9 Millionen Euro, ein Plus von 6,8 % gegenüber dem 4. Quartal 22. Das EBITDA im 4. Quartal 23 lag bei 484,1 Millionen Euro, ein Plus von 9,7 % gegenüber dem 4 Quartal 2022, mit einer EBITDA-Marge von 53%, die im Vergleich zum 4Q22 um 139 Basispunkte gestiegen ist.

Die operativen Geschäftsbereiche der Nexi Group erzielten im GJ23 die folgenden Ergebnisse:

Merchant Solutions, das etwa 56% des Gesamtumsatzes des Konzerns ausmacht, verzeichnete einen Umsatz von 1.888,6 Mio. €, +7,7% gegenüber dem Vorjahr, wobei Deutschland und eCommerce zweistellig wuchsen. Im GJ23 wurden 18.524 Millionen Transaktionen verarbeitet, +12,6 % im Vergleich zum Vorjahr, mit einem Wert der verarbeiteten Transaktionen von 825,3 Milliarden Euro, +7,6 % im Vergleich zum Vorjahr. Im GJ23 setzte sich das Wachstum des Transaktionswerts im gesamten Konzern fort, hauptsächlich angetrieben durch internationale Systeme. Im 4. Quartal 23 erreichte der Umsatz von Merchant Solutions 497,9 Millionen Euro, +6,2 % gegenüber dem Vorjahr.



Die Beschaffungsvolumina 2 stiegen im 4Q23 in Italien und den nordischen Ländern im mittleren einstelligen Bereich, während sie in der DACH-Region ein starkes zweistelliges Wachstum im Jahresvergleich verzeichneten. Im Januar und Februar setzten die Beschaffungsvolumina ihr solides Wachstum im Jahresvergleich in allen Regionen fort, trotz der allgemeinen makroökonomischen Schwäche.



Zu den wichtigsten Initiativen, die im 4. Quartal 23 im Bereich Merchant Solutions umgesetzt wurden, gehören:

Ausweitung der KMU-Angebote der Gruppe in allen Ländern, einschließlich der Einführung von SmartPOS in den nordischen Ländern und der beschleunigten Ausweitung von SmartPay in neuen Märkten;

Neue strategische Premium-Partnerschaft auf Gruppenebene mit WooCommerce, zusätzlich zu den bereits unterzeichneten, ähnlich fortgeschrittenen Partnerschaften mit wichtigen europäischen E-Commerce-Anbietern (d.h. Magento, Shopware und Prestashop);

Ausweitung der vertikalen Angebote der LAKA-Gruppe: solide Pipeline an neuen Kunden und Up-/Cross-Selling in verschiedenen Regionen und Branchen (z. B. Omnichannel-Einzelhandel, Gastgewerbe, EV-Ladestationen/Tankstellen).

Der Bereich Issuing Solutions, der rund 32% der Gesamteinnahmen der Gruppe ausmacht, verzeichnete im GJ23 einen Umsatz von 1.090,1 Mio. € (+7,6% im Jahresvergleich) und 300,8 Mio. € im vierten Quartal 23 (+9,5% im Jahresvergleich). Das Wachstum wurde hauptsächlich durch den Erfolg des internationalen Debitgeschäfts in Italien und durch den bereits erwarteten einmaligen Beitrag im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen von Banken, Phasing und Projekten in Italien unterstützt. Im GJ23 wurden 19.290 Millionen Transaktionen verarbeitet, +10,8% gegenüber dem Vorjahr, mit einem Wert der verarbeiteten Transaktionen von 888,0 Milliarden Euro, +8,2% gegenüber dem Vorjahr.

Der Bereich Digital Banking Solutions, der rund 11% der Gesamteinnahmen des Konzerns ausmacht, verzeichnete einen Umsatz von 383,0 Mio. €, +1,8% gegenüber dem Vorjahr.

Im 4. Quartal 23 erreichte Digital Banking Solutions einen Umsatz von 114,3 Mio. €, +2,9 % im Jahresvergleich, gestützt durch Volumenwachstum und neue Initiativen.

Im GJ23 beliefen sich die Gesamtkosten auf 1.609,9 Mio. €, mit einem begrenzten Wachstum von 3,8 % im Jahresvergleich trotz des Volumenwachstums und des Inflationsdrucks, hauptsächlich aufgrund der operativen Hebelwirkung und der verschiedenen Synergien und Effizienzsteigerungen im Zuge der Konzernintegration. Im 4. Quartal 23 beliefen sich die Gesamtkosten auf 428,8 Millionen Euro, +3,7% gegenüber dem 4. Quartal 22.

Die Gesamtinvestitionen 3 beliefen sich im GJ23 auf 496 Mio. €, was 15% der Nettoeinnahmen entspricht und gegenüber 520 Mio. € im GJ22 um 4,6 Prozentpunkte zurückging. Davon entfielen 386 Mio. € auf die übliche Innovation von Produkten und Dienstleistungen, die Aufrechterhaltung hochwertiger Dienstleistungen und Sicherheit sowie den Kauf von POS und Geldautomaten. 110 Mio. € entfielen auf Transformations- und Integrationsinitiativen, von denen ein kleiner Teil bis 2024 abgeschlossen sein wird.

Anhaltend starke Reduzierung der Transformations- und Integrationskosten auf 116,1 Mio. € im GJ23, ein Rückgang um 24 % gegenüber dem GJ22. Einmalige Posten unter dem ausgewiesenen EBITDA (siehe Anhang) in Höhe von 1.458,3 Mio. € im GJ23, beeinflusst durch die technische, nicht zahlungswirksame Wertminderung des Buchwerts von Goodwill und immateriellen Vermögenswerten in Höhe von 1.256,8 Mio. €, die die Aktienkursentwicklung und die aktuellen Marktbedingungen widerspiegelt.

Der normalisierte Nettogewinn 4 im GJ23 belief sich auf 711,8 Mio. €, der normalisierte Gewinn je Aktie lag bei 0,54 €, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber dem Vorjahr. Der ausgewiesene Konzernverlust für das GJ23 (siehe Anhang) beläuft sich auf 1.006,0 Mio. € nach der oben erwähnten nicht zahlungswirksamen technischen Wertminderung.

Der Cashflow-Überschuss 5 belief sich im GJ23 auf 601,1 Millionen Euro, 6 was ein starkes Wachstum bestätigt.

Zum 31. Dezember 2023 sank die Nettofinanzverschuldung auf 5.262 Mio. €, während das Verhältnis Nettofinanzverschuldung/EBITDA auf 3,0x sank, -0,3x gegenüber GJ22. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Verschuldung beträgt ~3,1 Jahre mit durchschnittlichen Cash-Kosten vor Steuern von ~2,86%, die im Vergleich zu 3Q23 weitgehend stabil sind.

Aktienrückkauf

Die beträchtlichen vorhandenen Barguthaben und das starke derzeitige und erwartete Wachstum der Barmittelgenerierung ermöglichen es, im Jahr 2024 mit der Kapitalrückgabe an die Aktionäre zu beginnen und gleichzeitig den geplanten Schuldenabbau und die begrenzten M&A-Möglichkeiten in der Zukunft zu unterstützen.

Das Management und der Vorstand von Nexi sind der Ansicht, dass der aktuelle Aktienkurs nicht den vollen Wert unseres Unternehmens und seiner Aussichten widerspiegelt und dass ein Aktienrückkauf die effektivste Möglichkeit zur Wertschöpfung für die Aktionäre darstellt, um die überschüssigen Barmittel einzusetzen.

Daher hat der Vorstand von Nexi beschlossen, auf der nächsten Hauptversammlung am 30. April 2024 ein 18-monatiges Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 500 Mio. € (entspricht ~13% Streubesitz) vorzuschlagen.

Längerfristig plant Nexi, einen wesentlichen Teil des überschüssigen Kapitals an die Aktionäre weiterzugeben, entweder durch weitere Aktienrückkaufprogramme oder Dividenden, je nach den allgemeinen Marktbedingungen.

Zielvorgaben 2024

In Anbetracht der anhaltend komplexen makroökonomischen Aussichten gibt Nexi für 2024 die folgenden Ziele bekannt:

Nettoeinnahmen: Mittleres einstelliges Wachstum im Jahresvergleich;

EBITDA: Mittleres bis hohes einstelliges Wachstum im Jahresvergleich, mit einer Margenausweitung von 100 Basispunkten+;

Erwirtschaftung von Liquiditätsüberschüssen: Mehr als 700 Mio. €;

Nettoverschuldung: Rückgang auf unter 2,9x einschließlich der angekündigten M&A- und Aktienrückkaufeffekte (~2,6x auf organischer Basis).

Aktualisierter mittelfristiger Ausblick

Nexi geht davon aus, dass die Umstellung von Bargeld auf digitale Zahlungen in den wichtigsten Ländern, in denen die Gruppe präsent ist, weiterhin robust bleibt und sich mittelfristig eine allmähliche makroökonomische Erholung einstellt:

Eine allmähliche Beschleunigung des Umsatzes von einem mittleren einstelligen Wachstum im Jahresvergleich;

Eine kontinuierliche Steigerung der EBITDA-Marge um mehr als 100 Basispunkte pro Jahr;

Anhaltend starkes organisches Cashflow-Wachstum, das 2026 voraussichtlich ~1 Mrd. € erreichen wird;

Zielverschuldung von ~2,0x-2,5x EBITDA bis 2026 nach weiterer Kapitalrückführung an die Aktionäre (~1,5x auf organischer Basis).

ESG-Fortschritte

Die kontinuierlichen Fortschritte im Bereich ESG wurden 2023 mit wichtigen internationalen Anerkennungen gewürdigt, die die Verpflichtung von Nexi hervorheben, bis 2040 im gesamten Konzern NetZero zu sein und dieselben Standards auf die gesamte Wertschöpfungskette anzuwenden, sowie seinen verantwortungsvollen Geschäftsansatz, der auf Risikominderung und einer Kultur der Vielfalt und Einbeziehung basiert.

Gemäß Absatz 2 des Artikels 154 bis des konsolidierten Finanzgesetzes erklärt der Unterzeichner, Enrico Marchini, in seiner Eigenschaft als Verantwortlicher für die Erstellung der Finanzberichte von Nexi, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Buchhaltungsinformationen mit den Buchhaltungsunterlagen, Büchern und Aufzeichnungen von Nexi S.p.A. übereinstimmen.

Berichtete Ergebnisse, die von PricewaterhouseCoopers geprüft wurden.

Nexi

Nexi ist das europäische PayTech-Unternehmen, das in wachstumsstarken, attraktiven europäischen Märkten und technologisch fortschrittlichen Ländern tätig ist. Nexi ist an der Euronext Mailand notiert und verfügt über die Größe, die geografische Reichweite und die Fähigkeiten, den Übergang zu einem bargeldlosen Europa voranzutreiben. Mit seinem Portfolio an innovativen Produkten, E-Commerce-Know-how und branchenspezifischen Lösungen bietet Nexi flexible Unterstützung für die digitale Wirtschaft und das gesamte Zahlungsökosystem weltweit, über eine breite Palette von verschiedenen Zahlungskanälen und -methoden. Die technologische Plattform von Nexi und die erstklassigen Fachkenntnisse des Sektors ermöglichen es dem Unternehmen, in drei Marktsegmenten optimal zu agieren: Merchant Solutions, Issuing Solutions und Digital Banking Solutions. Nexi investiert ständig in Technologie und Innovation und konzentriert sich dabei auf zwei grundlegende Prinzipien: die Erfüllung der Kundenbedürfnisse zusammen mit seinen Partnerbanken und die Schaffung neuer Geschäftsmöglichkeiten für diese. Nexi ist bestrebt, Menschen und Unternehmen jeder Größe zu unterstützen und die Art und Weise zu verändern, wie Menschen bezahlen und Unternehmen Zahlungen akzeptieren. Nexi bietet Unternehmen die innovativsten und zuverlässigsten Lösungen, um ihre Kunden besser zu bedienen und zu expandieren. Durch die Vereinfachung von Zahlungen und die Möglichkeit für Menschen und Unternehmen, engere Beziehungen aufzubauen und gemeinsam zu wachsen, fördert Nexi den Fortschritt zum Nutzen aller. www.nexi.it/en www.nexigroup.com

GJ 2023 Gewinn- und Verlustrechnung - berichtet vs. normalisiert

Ausgewiesene Daten zu aktuellen Wechselkursen, wobei die ISP-Händlerakquisition in Kroatien ab 28. Februar 2023 konsolidiert wird. Normalisierte Daten pro-forma für Fusionen und Übernahmen (d.h. Übernahme des ISP-Händlerbuchs in Kroatien, konsolidiert ab 1. Januar 2023), bei konstanten Wechselkursen und ohne einmalige Posten und andere einmalige Ereignisse (z.B. D&A von Kundenverträgen).

Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz

1 2022 und 2023 pro-forma normalisierte Managementdaten bei konstanten Wechselkursen und Umfang (d.h. ISP Merchant Book Akquisition in Kroatien).

2 Die Volumendaten beinhalten Verkäufe, internationale Programme und schließen SIA aus. Für Italien: Die Daten beinhalten auch nationale Systeme nur für das ISP-Händlerbuch. Für die nordischen Länder und die DACH-Region: Die Daten umfassen das reguläre Geschäft und schließen nicht kartenbasierte Transaktionen aus dem E-Commerce aus.

3 Zahl des Managements.

4 Nettogewinn, zu dem einmalige Posten und D&A-Kundenverträge abzüglich Steuern hinzugerechnet werden.

5 Generierung von operativem Cashflow nach zahlungswirksamen Zinsaufwendungen und anderen zahlungswirksamen Posten (zahlungswirksame Steuern, IFRS 16 und andere)

6 Bruttobetrachtung von ~100 Mio. € latenter Steuern.+27% J/J Wachstum zwischen ~500 Mio. € überschüssiger Liquidität im GJ23 (abzüglich der zuvor erwähnten latenten Steuern) und 394 Mio. € überschüssiger Liquidität im GJ22.

