Kootenay Silver legte Quartalsergebnis vor

Kootenay Silver hat am 25.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,020 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at