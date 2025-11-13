Korea Gas: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Korea Gas äußerte sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 942,97 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Korea Gas noch ein Gewinn pro Aktie von 1739,00 KRW in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6 372,17 Milliarden KRW – eine Minderung von 21,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8 105,24 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at