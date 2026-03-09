Korea Information Service legte Quartalsergebnis vor

Korea Information Service hat am 06.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 231,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 356,00 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Korea Information Service im vergangenen Quartal 157,58 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Korea Information Service 146,70 Milliarden KRW umsetzen können.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1317,00 KRW eingefahren. Im Vorjahr waren 1296,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 602,15 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahr waren 535,03 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

