kotobuki Spirits mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

kotobuki Spirits hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 17,57 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 17,51 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat kotobuki Spirits im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18,81 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 17,38 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at