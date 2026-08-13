KP Energy legte Quartalsergebnis vor

KP Energy ließ sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KP Energy die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,85 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,81 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 5,19 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,19 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at