KPIT Technologies informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

KPIT Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 5,72 INR. Im letzten Jahr hatte KPIT Technologies einen Gewinn von 3,81 INR je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,35 Prozent auf 13,79 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,85 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 5,78 INR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 13,74 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.at