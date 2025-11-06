KRAFTON, präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

KRAFTON, gab am 04.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 7754,23 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2687,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 870,60 Milliarden KRW – ein Plus von 21,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KRAFTON, 719,27 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at