12.12.2025 16:30:38
Kreise: Meyer Werft steht vor Großauftrag von MSC Cruises
PAPENBURG (dpa-AFX) - Die vor einem Jahr vom Staat gerettete Meyer Werft steht vor einem Großauftrag durch die Schweizer Kreuzfahrtreederei MSC Cruises. Bei dem Auftrag, den der Bund und das Land Niedersachsen am Montag mit den Unternehmen vorstellen wollen, geht es nach dpa-Informationen um vier Schiffe, die die Auslastung der Werft bis 2036 sichern sollen. Zuerst hatten der "Spiegel" und die "Neue Osnabrücker Zeitung" darüber berichtet./cwe/DP/stw
