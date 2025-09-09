09.09.2025 23:03:38

Kreise: Über Krankenhausreform wird weiter verhandelt

BERLIN (dpa-AFX) - Die Regierung setzt ihre Arbeit an der Nachbesserung der Krankenhausreform fort. Es werde weiter an einer Einigung mit dem Ziel einer zeitnahen Kabinettsbefassung gearbeitet, hieß es in Regierungskreisen. Der Gesetzentwurf soll demnach, anders als vereinzelt erwartet, noch nicht an diesem Mittwoch im Kabinett auf den Weg gebracht werden.

Die Krankenhausreform war von der Ampel-Koalition beschlossen worden. Sie trat Anfang 2025 in Kraft und soll schrittweise bis 2029 umgesetzt werden. Komplizierte Behandlungen sollen sich auf Häuser mit Erfahrung konzentrieren, das Netz der 1.700 Kliniken dürfte kleiner werden. Mit den Nachbesserungen sollen die Länder etwa bei bestimmten Fristen mehr Zeit für Anpassungen und insgesamt mehr Planungssicherheit bekommen.

Die Länder seien auf "praxistaugliche Anpassungen" der geltenden Regelungen angewiesen, um die Krankenhausreform umzusetzen, war im Ressort von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) betont worden. Unter anderem die Grünen im Bundestag und der Spitzenverband der Krankenkassen warnten vor einer Verwässerung der Reform, die ein Prestigeprojekt von Warkens Vorgänger Karl Lauterbach (SPD) war./bw/DP/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.09.25 Tech-Riesen im Fokus: In diese Aktien investierte die Schweizerische Nationalbank im 2. Quartal in den USA
08.09.25 NVIDIA, Microsoft und Apple: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal 2025 im UBS-Depot
07.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Regierung in Frankreich gescheitert: ATX schließt leicht im Plus -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Wall Street schlussendlich mit leichten Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich uneins
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen am Dienstag vorsichtig zu. Der DAX gab derweil nach. Die US-Börsen tendierten leicht nach oben. Die Börsen in Fernost fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen