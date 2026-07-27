ETP Corporation Aktie
ISIN: INE581C01017
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27.07.2026 06:00:38
Krypto-ETP-Startup: «Uns weht ein eiskalter Wind entgegen»
Die Kryptobranche leidet unter der anhaltenden Bitcoin-Baisse. Besonders garstig ist das Umfeld für Startups wie Nxtassets. Geschäftsführer Dirk Hess ist aber weiterhin von seinem Alleinstellungsmerkmal punkto Hinterlegung überzeugt und schmiedet auch Pläne für neue Produkte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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