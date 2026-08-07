KS legte Quartalsergebnis vor

KS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 59,29 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 28,48 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 177,79 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 199,91 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at