KT&G Q2 Operating Income Rises

(RTTNews) - KT&G Corp. (033780.KS) reported second-quarter operating income of 414.452 billion Korean won, up 18.5% from 349.882 billion won, last year. Net income attributable to shareholders of the parent company totaled 364.271 billion won, up 154.2% from 143.327 billion won in the year-ago quarter. Second-quarter sales reached 1.702 trillion won, up 9.9% compared to the same period last year when sales totaled 1.548 trillion won.

Cumulative operating income for the first half reached 778.988 billion won, up 22.6% year-over-year. Cumulative sales climbed to 3.405 trillion won, a 12.0% increase versus the first half of prior year.

KT&G shares are trading at 1,82,700 won on Korea Exchange, up 3.81%.

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