KTM-Rettung - Unternehmen meldet Finanzierungszusage für Sanierung

Die Pierer Mobility sowie der insolvente Motorradhersteller KTM haben nach eigenen Angaben Finanzierungszusagen zur Erfüllung der 30-Prozent-Barquote im Insolvenzverfahren erhalten. Das teilten die Unternehmen in einer Ad-hoc-Mitteilung in der Nacht auf Dienstag mit. Damit könnten die Quotenzahlungen - vorbehaltlich des Abschlusses der erforderlichen Verträge - bis zum festgesetzten Zeitpunkt am 23. Mai geleistet werden.

Im Jänner meldeten im KTM-Insolvenzverfahren 1.200 Gläubiger Forderungen von rund 2,2 Mrd. Euro an, im Februar akzeptierten sie den Sanierungsplan, wonach sie 30 Prozent Barquote bekommen sollen. Insgesamt geht es um rund 600 Mio. Euro. Der Erlag dieser Quote ist der zweite Schritt im Sanierungsverfahren nach der Annahme des Sanierungsplans. Damit soll ein Konkurs abgewendet werden.

aku

