Kuaishou Technology präsentierte Quartalsergebnisse

Kuaishou Technology äußerte sich am 27.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,76 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,00 HKD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 38,05 Milliarden HKD – ein Plus von 9,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kuaishou Technology 34,86 Milliarden HKD erwirtschaftet hatte.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,664 CNY geschätzt. Der Umsatz war auf 33,44 Milliarden CNY geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at