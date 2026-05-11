Kubota legte Quartalsergebnis vor

Kubota hat am 08.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 64,45 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kubota 35,97 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kubota in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,68 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 810,01 Milliarden JPY im Vergleich zu 712,56 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at