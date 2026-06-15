KURA legte Quartalsergebnis vor

KURA lud am 12.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 9,55 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KURA 13,01 JPY je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KURA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 62,33 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 59,07 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at