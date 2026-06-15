|
15.06.2026 06:31:29
KURA legte Quartalsergebnis vor
KURA lud am 12.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 9,55 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KURA 13,01 JPY je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KURA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 62,33 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 59,07 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!