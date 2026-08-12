KURODA PRECISION INDUSTRIES präsentierte Quartalsergebnisse

KURODA PRECISION INDUSTRIES veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,81 JPY. Im Vorjahresquartal waren -29,940 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,58 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,63 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at