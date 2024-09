Kursanstieg rettet Nokia laut JPMorgan den Platz im EURO STOXX

Damit dürfte der Index-Anbieter Stoxx an diesem Montagabend keinerlei Änderungen im Leitindex der Eurozone bekannt geben.

Einmal jährlich im Spätsommer überprüft die Deutsche-Börse-Tochter Stoxx Ltd die europäischen Indizes, deren wichtigster der EURO STOXX 50 ist. Auch der währungsgemischte Stoxx Europe 50 wird dann überprüft.

Stichtag der Prüfung war der Freitag, 30. August, nach Handelsschluss. Sollte es Änderungen geben, werden sie an diesem Abend nach dem US-Börsenschluss veröffentlicht und treten am Montag, 23. September in Kraft.

Index-Änderungen sind vor allem für solche Fonds wichtig, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet werden, was kurzfristig Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

