|Im Abwärtssog
|
21.08.2025 21:00:00
Kursrutsch bei D-Wave Quantum: Volatilität prägt Quantenmarkt weiterhin
• Insider-Verkäufe sorgen für Alarmstimmung
• D-Wave Quantum-Aktie im Abwärtssog
Die am 7. August 2025 veröffentlichten Q2-Ergebnisse von D-Wave Quantum zeigten eine deutliche Umsatzsteigerung auf 3,1 Millionen US-Dollar - ein Plus von 42 Prozent, das die Markterwartungen übertraf. Auch der Bruttogewinn konnte im Jahresvergleich erheblich zulegen. Besonders bemerkenswert: Das Unternehmen verfügt mit über 819 Millionen US-Dollar über die höchste Cash-Position seiner Geschichte.
Dennoch enttäuschte das Ergebnis je Aktie von -0,55 US-Dollar, das unter den Analystenprognosen lag. Diese Verluste stehen hauptsächlich im Zusammenhang mit der Neubewertung von Optionsscheinen (Warrants).
Insider-Verkäufe sorgen für Alarmstimmung
Was Anleger besonders verunsichert: Führungskräfte haben zuletzt in großem Stil Aktien abgestoßen. CFO John Markovich trennte sich am 12. August von 100.000 Aktien zum Kurs von 18 US-Dollar. Nur einen Tag später verkaufte Direktor Steven West 144.000 Aktien zu etwa 18,06 US-Dollar. Ebenso am 13. August veräußerte zudem Chefjuristin Diane Nguyen, die bei D-Wave Quantum offiziell die Titel Executive Vice President, Chief Legal Officer und General Counsel trägt, 69.270 Aktien zu Kursen zwischen 18,113 US-Dollar und 18,54 US-Dollar. Darüber hinaus veräußerte sie weitere 2.459 Aktien zur Deckung von Steuerverbindlichkeiten zu einem Preis von je 18,51 US-Dollar, womit diese Transaktion einen Gesamtwert von 45.516 US-Dollar besaß.
Die Insider-Verkäufe der vergangenen Monate belaufen sich auf mehrere Millionen US-Dollar - ein Signal, das viele Investoren als Warnung interpretieren.
Analysten bleiben dennoch optimistisch
Analysten bleiben der D-Wave-Aktie trotz der jüngsten Kursschwäche treu. So gibt es zehn Analysten-Ratings auf der Analyseplattform TipRanks, die allesamt zum Kauf des Titels empfehlen. Das durchschnittliche Kursziel von 22,18 US-Dollar suggeriert ein Aufwärtspotenzial von 46,02 Prozent gemessen am jüngsten Schlusskurs bei 15,19 US-Dollar.
Technisch betrachtet bleibt die Aktie jedoch überkauft, und der jüngste Fehlausbruch, der sich als Bullenfalle entpuppte, dürfte das Chartbild weiter belasten.D-Wave hält laut Investor’s Business Daily weltweit 500 erteilte und angemeldete Patente. Damit gehört es zu den fünf größten Quantencomputer-Portfolios auf der Welt. Das Unternehmen hat sich als Hauptentwickler des "Quanten-Annealings" einen Namen gemacht.
D-Wave Quantum-Aktie im Abwärtssog
Im Zuge des Ausverkaufs von US-Techwerten ging es auch mit Quanten-Aktien am Mittwoch nach unten. So verlor die D-Wave Quantum-Aktie am Vortag an der NASDAQ letztlich 1,7 Prozent auf 15,06 US-Dollar. Innerhalb der letzten fünf Handelstage ging es gar 19,25 Prozent abwärts, auf Monatssicht beläuft sich das Minus auf 25,81 Prozent. Auf längere Sicht weist die D-Wave-Aktie dennoch eine beeindruckende Kursperformance auf: Seit Jahresbeginn ging es 79,29 Prozent nach oben, in den letzten zwölf Monaten gar über 1.300 Prozent.
Am Donnerstag zeigt sich die D-Wave Quantum-Aktie an der NASDAQ zeitweise 1,49 Prozent schwächer bei 14,84 US-Dollar. Die Volatilität der Quanten-Aktien setzt sich also fort.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZurückhaltung vor Jackson Hole: US-Börsen etwas leichter -- ATX schlussendlich kaum verändert -- DAX schließlich stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt kehrte am Donnerstag an die Nulllinie zurück, während der deutsche Leitindex sich kaum vom Fleck bewegte. An der Wall Street kommt es am Donnerstag zu leichten Abgaben. An den Märkten in Asien waren am Donnerstag überwiegend negative Vorzeichen zu sehen.