Volatus Aerospace-Aktien im Fokus: Finanzbericht zeigt starke Umsatzdynamik und verbesserte Kennzahlen
• Umsatzsteigerung und Verringerung von Verlust
• Verteidigungsboom sorgt für starkes Wachstum
Der kanadische Luft- und Raumfahrtspezialist Volatus Aerospace hat am Mittwoch nachbörslich über die Quartalsergebnisse des zweiten Jahresviertels 2025 informiert. Wie der Anbieter von Luftfahrtlösungen schreibt, sei Q2 "erneut von starkem Wachstum und operativen Fortschritten geprägt, was auf die robuste Nachfrage im Verteidigungsbereich, die Ausweitung kommerzieller Programme und eine disziplinierte Umsetzung zurückzuführen ist".
Mehr Umsatz, weniger Verluste
So stieg der Umsatz von 49 Prozent von 7,122 Millionen CAD im Vorjahr auf nun mehr 10,587 Millionen CAD an. Daneben schaffte es Volatus, seine Verluste einzugrenzen. Während im Vorjahresquartal noch ein bereinigtes EBITDA von -1,852 Millionen CAD in den Büchern stand, schrumpfte es nun auf ein Minus von 276.259 CAD zusammen.
Die Kanadier hoben in der Bilanz besonders den Anstieg des Ausrüstungsumsatzes hervor, der im Vergleich zum Vorjahresquartal 114 Prozent anzog. Auch die Erlöse aus dem Bereich Dienstleistungen wurden um 16 Prozent verbessert.
Verbesserte Liquidität
Gleichzeitig konnte Volatus im zweiten Quartal seine Liquidität verbessern, gestützt durch eine "Kapitalzuführung, die Umgliederung bestimmter Verbindlichkeiten in langfristige Verbindlichkeiten nach Einhaltung der Vertragsbedingungen und die Umwandlung von Schulden in Eigenkapital". So liege der Cash-Bestand nach den Finanzierungsmaßnahmen nun bei circa 20 Millionen CAD.
Wachstum im Bereich Ausrüstung und Dienstleistungen
Der Volatus Aerospace-CEO kam in der Pressemitteilung zur Bilanzvorlage ebenso zu Wort: "Das zweite Quartal wurde durch das Wachstum im Bereich Ausrüstung und Dienstleistungen angetrieben, unterstützt durch eine starke Nachfrage im Verteidigungsbereich und erweiterte Betriebsgenehmigungen. […] Wir haben unsere Liquidität gestärkt, unsere operative Hebelwirkung verbessert und das Quartal mit einem positiven Betriebskapital abgeschlossen. Mit Blick auf den Rest des Jahres konzentrieren wir uns weiterhin auf die disziplinierte Umsetzung für Unternehmens- und Regierungskunden und auf stetige Fortschritte in Richtung Rentabilität".
In seinem Ausblick geht das Unternehmen davon aus, auch weiterhin von dem sich verändernden geopolitischen Umfeld profitieren zu können, insbesondere von dem Engagement Kanadas für höhere Verteidigungsausgaben.
Die Volatus Aerospace-Aktie im Blick
Die Volatus-Aktie hatte noch keine Chance, auf die Zahlenvorlage zu reagieren. Sie schnellte in Toronto am Mittwoch dennoch letztlich 17,59 Prozent auf 0,64 CAD nach oben. Im außerbörslichen gettex-Handel steigt die Volatus-Aktie am Donnerstag stellenweise 8,11 Prozent auf 0,40 Euro.
