Kursschwäche ausgenutzt: Diese Aktien befanden sich im vierten Quartal 2022 in Bill Ackmans Depot

Hedgefondsmanager Bill Ackman ist bekannt für sein übersichtliches Depot. Wie das jüngste 13F-Formular aufzeigt, hat er bei einer Position seine Anteile deutlich aufgestockt.

Im vierten Quartal 2022 hat Bill Ackman, Börsenexperte und Fondsmanager bei Pershing Square Capital, eine Änderung in seinem Depot vorgenommen und bei einer US-Immobilienfirma beherzt zugegriffen. Dagegen befinden sich keine Netflix -Aktien mehr im Portfolio von Ackman, der nach Jahren des Optimismus nun scheinbar nicht mehr an den künftigen Erfolg des Streaming-Giganten glaubt. Dadurch verpasste der Investor aber auch die jüngste Erholungsrally der Netflix-Papiere. Ein Blick auf das sogenannte 13F-Formular, das das Unternehmen regelmäßig bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC einreichen muss, lässt ebendiese Veränderungen im Detail erkennen. Das Formular weist aus, wie groß die Beteiligungen von Pershing Square Capital Management an den im Depot enthaltenen Unternehmen sind. Im Ranking sind die Aktieninvestments des Ackman-Unternehmens im vierten Quartal 2022 aufgeführt. Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times