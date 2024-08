Kurssprung bei Under Armour-Aktie: Adidas-Wettbewerber übertrifft Analystenschätzungen

Der US-Sportartikelhersteller Under Armour hat am Donnerstag seine Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 vorgelegt.

• Under Armour erleidet Umsatzrückgang• adidas-Konkurrent macht überraschend Gewinn• Under Armour übertrifft Erwartungen - Anleger feiern

Under Armour übertrifft Erwartungen

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 erlitt der US-Sportartikelhersteller Under Armour einen Umsatzrückgang von 10 Prozent auf 1,18 Milliarden US-Dollar. Allerdings hatten Analysten laut Reuters im Vorfeld mit einem Rückgang von fast 13 Prozent gerechnet, somit konnte der adidas-Konkurrent hier dennoch positiv überraschen.

Auf dem größten, dem nordamerikanischen Markt ging der Quartalsumsatz um 14 Prozent zurück, während der Umsatz aus dem internationalen Geschäft um 2 Prozent zurückging. Der Großhandelsumsatz des Unternehmens ging um 8 Prozent zurück.

Daneben überraschte Under Armour mit einem bereinigte Nettogewinn von 4 Millionen US-Dollar bzw. einem bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie von 0,01 US-Dollar. Analysten hatten Reuters zufolge einen Verlusts von 8 bis 10 Cent je Aktie erwartet. Der Nettoverlust belief sich auf 305 Millionen US-Dollar, der verwässerte Verlust pro Aktie betrug 0,70 US-Dollar.

Under Armour-CEO zuversichtlich

"Wir sind ermutigt über die ersten Fortschritte bei unseren Bemühungen, eine Premium-Positionierung für die Marke Under Armour wiederherzustellen, und freuen uns über die Ergebnisse des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2025, die über den Erwartungen lagen", wird Kevin Plank, Präsident und CEO von Under Armour, in der Pressemitteilung des Unternehmens zitiert. "Unsere erneuerte Energie und Ausrichtung erweisen sich als entscheidende Faktoren, wenn wir daran arbeiten, erstklassige Produkte und Storytelling zu liefern und gleichzeitig die Effizienz zu steigern, Werbeaktivitäten und Komplexität zu reduzieren."

Plank zeigt sich zuversichtlich, dass das Unternehmen "Mit der stärksten Produktorganisation, die wir seit vielen Jahren hatten, und einer gestärkten Markenführerschaft […] unser Design und unsere Innovation in den kommenden Saisons verbessern und unsere einzigartige Verbindung zu Sportlern als ihrer bevorzugten Marke stärken können."

Under Armour-Aktie profitiert

Die Anleger feiern die Ergebnisse von Under Armour und schicken die Aktie an der NYSE zeitweise um 18,84 Prozent auf 7,69 US-Dollar nach oben. Zuvor hatten die Anteilsscheine seit Jahresbeginn rund ein Viertel an Wert verloren.

Redaktion finanzen.at