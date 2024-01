KV-Streit bei Fahrradl-Lieferanten

Bei den Fahrradl-Lieferanten gibt es keinen Fortschritt in den KV-Verhandlungen. Die Arbeitnehmervertretende der Gewerkschaft vida sehen nach Scheitern der zweiten Gesprächsrunde ein "beschämendes Angebot" der Arbeitgebervertreter in Höhe von 5,2 Prozent. Gefordert werden 8,7 Prozent und ein "fairer Anteil am Produktivitätszuwachs". Am 19.1. gibt es nun eine Betriebsrätinnen-Konferenz, um Kampfmaßnahmen zu beraten. Einstweilen bleibe man gesprächsbereit, teilte die vida mit.

phs

