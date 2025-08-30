ATX

4 614,36
-37,68
-0,81 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Historisch
Realtime Liste
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
Wochenperformance 30.08.2025 03:20:06

KW 35: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

KW 35: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Viele Themen hatten in der vergangenen Woche Auswirkung auf die Börse. So performten die Einzelwerte im heimischen Leitindex ATX.

Diese Ausschläge verzeichneten die ATX-Werte in der vergangenen Woche:
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tesla-Aktie im Fokus: Tesla überrascht mit neuem Leasing-Deal ganz ohne Anzahlung
Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Funktionsweise, Vor- und Nachteile: Das versteht man unter Aktien-Token

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

×

    Eintrag hinzufügen
    Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
    Es ist ein Fehler aufgetreten!

    Newssuche

    GO

    Indizes in diesem Artikel

    ATX 4 614,36 -0,81%

    Letzte Top-Ranking Nachrichten

    03:20 KW 35: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
    03:12 August 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
    29.08.25 Carl Icahns Aktien-Strategie: Das änderte sich im Depot im 2. Quartal 2025
    29.08.25 August 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
    28.08.25 Beteiligungen von Elliott Investment Management: So investierte Hedgefonds-Chef Paul Singer im 2. Quartal 2025

    Börse aktuell - Live Ticker

    ATX und DAX gehen tiefer ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins
    Der heimische und der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die US-Börsen präsentierten sich mit Abgaben. Die asiatischen Aktienmärkte zeigten sich vor dem Wochenende uneinheitlich.
    Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

    Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

    Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen