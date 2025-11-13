KWS SAAT SE legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

KWS SAAT SE gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat KWS SAAT SE 228,2 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 248,6 Millionen EUR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at