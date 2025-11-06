|
06.11.2025
KYODO PAPER legte Quartalsergebnis vor
KYODO PAPER hat am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
KYODO PAPER vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 23,27 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 31,22 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat KYODO PAPER im vergangenen Quartal 3,82 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KYODO PAPER 3,99 Milliarden JPY umsetzen können.
