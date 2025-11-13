Kyokuto Kaihatsu Kogyo präsentierte Quartalsergebnisse

Kyokuto Kaihatsu Kogyo präsentierte am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 91,09 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Kyokuto Kaihatsu Kogyo 58,64 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Kyokuto Kaihatsu Kogyo 40,72 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 35,38 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at