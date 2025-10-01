01.10.2025 08:15:02

KYORIN Pharma Enters Into License Agreement With Hinge Bio For HB2198 In Japan

(RTTNews) - KYORIN Pharmaceutical Co. has entered into an exclusive license agreement with Hinge Bio for HB2198, new drug candidate for systemic lupus erythematosus, discovered by Hinge Bio. HB2198 is a humanized bispecific antibody discovered using Hinge Bio's GEM-DIMER technology platform.

KYORIN has obtained the exclusive rights in Japan to develop and commercialize HB2198 for the treatment of SLE and other diseases. KYORIN will make an upfront payment of $10 million to Hinge Bio. Hinge Bio is also eligible to receive milestone payments of up to $95 million.

For More Such Health News, visit rttnews.com.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:53 September 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
03:38 3. Quartal 2025: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
30.09.25 3. Quartal 2025: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
28.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
28.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX wenig bewegt erwartet -- Nikkei im Minus - China-Börsen geschlossen
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex werden zur Wochenmitte ohne größere Veränderung erwartet. Der japanische Leitindex gibt zur Wochenmitte nach, die China-Börsen bleiben daneben feiertagsbedingt geschlossen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen