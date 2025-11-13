KYUNG DONG NAVIEN stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

KYUNG DONG NAVIEN lud am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 958,29 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 1090,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 322,70 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 306,03 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at