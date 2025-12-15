Kyverna Therapeutics Aktie

Kyverna Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A402W6 / ISIN: US5019761049

15.12.2025 19:30:19

Kyverna Shares Jump 27% After Positive Topline Data From CAR-T Autoimmune Study

(RTTNews) - Kyverna Therapeutics, Inc. (KYTX) surged 27.45%, gaining $2.41 to trade at $11.19, after the company announced positive topline clinical data supporting the potential of its CAR-T cell therapy program in autoimmune disease.

The company reported that the study met key objectives, demonstrating encouraging efficacy signals and a safety profile consistent with expectations for autologous CAR-T therapies. Management said the results reinforce Kyverna's strategy of applying CAR-T technology beyond oncology and into severe autoimmune indications, where treatment options remain limited.

The update strengthens Kyverna's clinical position as it prepares for further data disclosures, regulatory interactions, and potential advancement of the program into later-stage development.

KYTX trades within a 52-week range of approximately $6.90 - $14.80.

The sharp move reflects renewed investor confidence in Kyverna's pipeline and the broader potential for CAR-T therapies in autoimmune disease settings.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt stärker -- DAX beendet Handel leicht im Plus -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notierte am Montag im Plus, während der deutsche Aktienmarkt knappe Gewinne verbuchte. Die Wall Street präsentiert sich etwas schwächer. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

