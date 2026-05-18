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18.05.2026 06:31:29
L is B präsentierte Quartalsergebnisse
L is B hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 12,70 JPY. Im Vorjahresviertel waren 8,33 JPY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 665,7 Millionen JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte L is B 514,4 Millionen JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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