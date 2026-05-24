Experience Aktie
WKN DE: A2H5WW / ISIN: AU000000EXP5
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24.05.2026 20:05:20
Labour to expand youth work experience and training schemes
Announcement comes after former minister Alan Milburn says Britain has neglected a generation of young peopleMinisters are expanding youth work experience and training schemes, after Alan Milburn warned Britain is spending £25 keeping young people on benefits for every £1 spent helping them into work.Pat McFadden, the work and pensions secretary, will announce plans for 300,000 extra work experience placements over the next three years as the government attempts to tackle what the minister described as a “quiet crisis” in youth employment. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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