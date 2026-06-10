Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
|
10.06.2026 03:36:42
Labubu maker Pop Mart pushes back on one-hit wonder fears
Sales of non-Labubu items account for about 50% of total revenue in the US this yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!