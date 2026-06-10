Hit Aktie

Hit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002

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10.06.2026 03:36:42

Labubu maker Pop Mart pushes back on one-hit wonder fears

Sales of non-Labubu items account for about 50% of total revenue in the US this yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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