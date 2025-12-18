18.12.2025 15:08:41

Lagarde: EZB sieht sich weiterhin in guter Position

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) sieht sich nach den Worten von Präsidentin Christine Lagarde auf dem aktuellen Zinsniveau weiterhin in einer guten Position. Das bedeute allerdings nicht, dass es sich um eine statische Position handele, sagte Lagarde in der Pressekonferenz nach der EZB-Ratssitzung. Lagarde zufolge fiel der Zinsbeschluss einstimmig. "Wir waren aber auch einstimmig der Meinung, dass wir uns alle Optionen offen halten sollten."

Zuvor hatte der EZB-Rat wie erwartet beschlossen, die Leitzinsen unverändert zu lassen. Er hatte außerdem höhere Inflations- und Wachstumsprojektionen veröffentlicht. Explizite Aussagen zum weiteren Zinskurs machte das Gremium nicht. Es will seine Geldpolitik weiterhin von Sitzung zu Sitzung festlegen und sich dabei an den aktuellsten Daten orientieren.

Kontakt zum Auto: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 18, 2025 09:08 ET (14:08 GMT)

Börse aktuell - Live Ticker

EZB-Leitzins bleibt unverändert: ATX wenig bewegt -- DAX freundlich -- Asiens Börsen schließlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag seitwärts. Am deutschen Aktienmarkt werden leichte Gewinne verzeichnet. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

