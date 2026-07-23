23.07.2026 15:25:42

Lagarde: Verlasse EZB nicht vor 2027

Von Hans Bentzien

DOW JONES--EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird die Europäische Zentralbank (EZB) nach eigenen Worten nicht vor 2027 verlassen. "Sie werden mich nicht vor 2027 von hinten sehen", sagte sie in der Pressekonferenz nach der aktuellen Ratssitzung auf die Frage einer Reporterin, ob sie die EZB vor dem Ende ihrer Amtszeit verlassen werde.

Lagardes Amtszeit endet Ende Oktober 2027. Zugleich sagte die EZB-Präsidentin, dass sie sich nicht gerne in eine Ecke drängen lasse und dass "der Kapitän nicht das Schiff verlässt, so lange Wolken am Horizont sind".

Zuvor hatte der EZB-Rat wie erwartet beschlossen, den Einlagensatz bei 2,25 Prozent zu belassen. Damit sieht er sicher weiterhin gut positioniert, um mit der durch den Iran-Krieg ausgelösten Unsicherheit umzugehen.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 23, 2026 09:26 ET (13:26 GMT)

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