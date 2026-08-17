Lakshmi Mills legte Quartalsergebnis vor

Lakshmi Mills präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 44,72 INR gegenüber -316,720 INR im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 597,2 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 550,7 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at