Lamy: Beschäftigungsgarantie für Mitarbeiter in Deutschland

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der neue Eigentümer des Schreibgeräteherstellers Lamy hat den Beschäftigten in Deutschland eine Beschäftigungsgarantie für fünf Jahre zugesagt. Das teilte eine Sprecherin des Unternehmens am Samstag auf Anfrage mit. Zuvor hatte die "Rhein-Neckar-Zeitung" (Samstag) berichtet. Demnach gelte die Zusage für rund 360 Beschäftigte am Hauptsitz in Heidelberg, wo laut der Sprecherin die Entwicklung, Produktion und Verwaltung des Unternehmens seien.

Ende Februar wurde bekannt, dass die Mitsubishi Pencil Company aus Japan Lamy übernimmt. Zum Verkaufspreis wurden damals keine Angaben gemacht. Das im Jahr 1930 gegründete Familienunternehmen gehört zu den führenden Designmarken bei Schreibgeräten./rwi/DP/nas