06.11.2025 06:31:29
Lancaster Colony: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Lancaster Colony äußerte sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,62 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 493,5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lancaster Colony einen Umsatz von 466,6 Millionen USD eingefahren.
