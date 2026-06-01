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01.06.2026 06:31:29
Lancer Container Lines legte Quartalsergebnis vor
Lancer Container Lines stellte am 29.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lancer Container Lines ein EPS von -1,350 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 1,39 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 17,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,18 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,210 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -0,010 INR erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahr hat Lancer Container Lines im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 43,64 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,94 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 6,99 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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