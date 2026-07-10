LAND präsentierte Quartalsergebnisse

LAND hat am 09.07.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,22 JPY. Im letzten Jahr hatte LAND einen Gewinn von -0,090 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 626,5 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 203,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 206,1 Millionen JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at