06.11.2025 06:31:29
Landcadia A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Landcadia A präsentierte in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 USD je Aktie generiert.
Landcadia A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 424,9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 393,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
