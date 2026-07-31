Landmark Bancorp: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Landmark Bancorp hat am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,710 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 23,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at