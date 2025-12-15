Landwirtschaftliche Einkommen im Jahr 2025 um ein Fünftel gestiegen

Das Jahr 2025 läuft für die heimische Landwirtschaft gut. Das landwirtschaftliche Faktoreinkommen je Jahresarbeitseinheit soll sich im Vorjahresvergleich inflationsbereinigt um 21,2 Prozent (2024: plus 1,8 Prozent) erhöhen, geht aus der ersten Vorschätzung der Statistik Austria hervor. Für den Nettounternehmensgewinn je nicht entlohnter Jahresarbeitseinheit ermittelten die Statistiker ein reales Plus von 31,7 Prozent (2024: plus 2,8 Prozent).

Die positive Entwicklung sei vor allem auf eine deutliche Zunahme des landwirtschaftlichen Gesamtproduktionswerts bei schwächer gestiegenen Produktionskosten zurückzuführen, so die Statistik Austria. Aufgrund einer zufriedenstellenden Ernte im Pflanzenbau und gestiegener Erlöse in der tierischen Erzeugung stieg der geschätzte Produktionswert des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs - nach Rückgängen in den beiden Vorjahren - um 10,0 auf 11 Mrd. Euro. Die Aufwendungen der Landwirte für Vorleistungen stiegen laut ersten Schätzungen um nur 3,7 Prozent auf 5,9 Mrd. Euro.

Die landwirtschaftlichen Einkommen schwanken je nach Höhe der Rohstoffpreise stark. Im Jahr 2023 ging das Faktoreinkommen pro Arbeitskraft zum Vorjahr real um ein Fünftel zurück.

