LANXESS-Aktie in Rot: Moody's senkt Ausblick für LANXESS - Deutsche Bank kappt Kursziel

Nach der Gewinnwarnung am Montag wird Moody's pessimistischer für die Bonität des Spezialchemiekonzerns LANXESS.

Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie den Ausblick auf negativ von stabil gesenkt. Das Langfrist-Rating wurde mit Baa2 bestätigt.

Die Moody's-Analysten sehen das Risiko, dass LANXESS in den kommenden zwölf bis 18 Monaten nicht in der Lage sein wird, zu Kreditkennzahlen zurückzukehren, die ein Baa2-Rating rechtfertigen. Lanxess hatte den Jahresausblick mit Verweis auf eine schwache Nachfrage gesenkt.

Deutsche Bank senkt Ziel für LANXESS auf 39 Euro - 'Buy'

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für LANXESS nach einer Gewinnwarnung von 47 auf 39 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der eingetrübte Ausblick des Spezialchemiekonzerns sei eine Delle in der Erfolgsbilanz des Managements, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie reduzierte ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2023 bis 2025 um 16 bis 49 Prozent.

Am Freitag verliert die LANXESS-Aktie via XETRA zeitweise 0,53 Prozent auf 26,51 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones/dpa-AFX)