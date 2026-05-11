Laox: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Laox präsentierte in der am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 8,66 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -13,480 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,65 Prozent zurück. Hier wurden 10,60 Milliarden JPY gegenüber 11,48 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at