LaserSight Aktie
WKN DE: 889072 / ISIN: US5179241063
|
04.12.2025 11:20:22
Laser Photonics Gets Order For Robotic Laser Cleaning Workcell
(RTTNews) - Laser Photonics (LASE) has secured an order for a robotic laser cleaning workcell to process metal plates used in AI data center infrastructure equipment production and assembly. The customer is a precision metals manufacturer serving high growth technology end markets. The company said the equipment will support deployments for one of the world's most influential cloud and AI platforms.
Wayne Tupuola, CEO of Laser Photonics, said: "This initial order is especially exciting for us, as the customer - a leading data center equipment manufacturer - requested a uniquely customized solution for its automated production line."
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LaserSight Inc.mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu LaserSight Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.