Laser Photonics Gets Order For Robotic Laser Cleaning Workcell

(RTTNews) - Laser Photonics (LASE) has secured an order for a robotic laser cleaning workcell to process metal plates used in AI data center infrastructure equipment production and assembly. The customer is a precision metals manufacturer serving high growth technology end markets. The company said the equipment will support deployments for one of the world's most influential cloud and AI platforms.

Wayne Tupuola, CEO of Laser Photonics, said: "This initial order is especially exciting for us, as the customer - a leading data center equipment manufacturer - requested a uniquely customized solution for its automated production line."