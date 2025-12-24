Laser Photonics präsentierte Quartalsergebnisse

Laser Photonics hat am 23.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Laser Photonics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,09 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,130 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,9 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at