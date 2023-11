LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Der US-Bundesstaat New York hat den Getränkeriesen Pepsi wegen Umweltverschmutzung durch weggeworfene Plastikverpackungen und Trinkflaschen verklagt. Das Unternehmen sei für die Verschmutzung des Buffalo Flusses mitverantwortlich und gefährde die Grundwasserversorgung der Bürgerinnen und Bürger von Buffalo, erläuterte die zuständige Generalstaatsanwältin Letitia James am Mittwoch (Ortszeit). Zudem prangerte sie "irreführende" Aussagen des Unternehmens in der Öffentlichkeit an.

hat im dritten Quartal zwar mehr umgesetzt und verdient als erwartet, mit seiner Jahresprognose jedoch enttäuscht.

hat im zweiten Geschäftsquartal den Umsatz gesteigert und wieder schwarze Zahlen geschrieben. Darüber hinaus erteilte Alibaba der geplanten Ausgliederung seiner Cloud-Sparte eine Absage.

hat seine Recycling-Vereinbarung mit dem privaten Batterie-Recycling-Unternehmen Redwood Materials erweitert. Demnach will Toyota Motor künftig aktives Kathodenmaterial und Anodenkupferfolie aus Redwoods Recyclingaktivitäten für seine Elektroauto -Lieferkette verwenden. Weitere Details der Vereinbarung wurden nicht bekannt.

